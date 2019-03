BERLIM (Reuters) - Uma filhote de urso polar deu seus primeiros passos hesitantes fora de seu cercado no zoológico Tierpark de Berlim nesta sexta-feira, tropeçando e caindo desajeitadamente dentro de uma piscina rodeada de rochas sob o olhar atento de Tonja, sua mãe de nove anos.

O urso nasceu em 1º de dezembro, mas passou três meses e meio vivendo no escuro com a mãe dentro do cercado. Nascidos surdos e cegos, os filhotes de urso polar exigem cuidados maternos intensos.

"O laço entre elas é muito forte", disse o cuidador de ursos polares do zoológico, Florian Sicks. "Tonja é uma mãe muito boa, ela toma um cuidado incrível com a filhote, nunca a deixa fora de vista. Não podemos nos queixar".

O zoológico, que ainda não batizou a filhote, espera que ela seja um grande atrativo a partir de segunda-feira, quando será exposta ao público.

Tonja e sua cria ficarão juntas por mais dois anos, quando a filhote será enviada a outro zoológico.

Seu pai, Wolodja, não terá nenhum papel em sua criação, como é normal nesta espécie. Ele já foi para um zoológico na Holanda.

Os ursos polares são uma espécie cada vez mais ameaçada de extinção, já que a mudança climática está derretendo gradativamente seu habitat gelado no norte do globo.

A capital alemã, cujo símbolo é um urso, tem uma longa história com ursos polares, o mais famoso dos quais foi Knut. Nascido em 2006 e criado por seu cuidador depois de ser rejeitado pela mãe, ele provocou uma "Knutmania" em todo mundo, mas morreu jovem em 2011.

(Por Thomas Escritt)

