Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 15:35 10. Setembro 2018 - 15:35

Furacão Florence é visto sobre o Oceano Atlântico 09/09/2018 NOAA NWS National Hurricane Center/Divulgação via REUTERS

Por Rich McKay e Letitia Stein

(Reuters) - O furacão Florence ganhou força na manhã desta segunda-feira, gerando ventos contínuos máximos de 170 quilômetros por hora, e meteorologistas alertaram que ele "deve se tornar um furacão de grande porte em breve" à medida que segue para a costa leste dos Estados Unidos.

O furacão de Categoria 2 estava se tornando mais robusto enquanto percorria as águas quentes do Atlântico cerca de mil quilômetros a sudeste das Bermudas às 5h locais, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) em comunicado.

O furacão deve ganhar velocidade, movendo-se entre as Bermudas e as Bahamas na terça e quarta-feira, e pode atingir o território como furacão de Categoria 3 ou superior pela escala Saffir-Simpson, segundo meteorologistas.

Sua chegada aos EUA pode ocorrer entre os Estados de Carolina do Sul e Carolina do Norte na terça-feira, segundo previsões do NHC.

Fortes ventos podem começar a atingir o litoral da Carolina na noite de quarta-feira, segundo meteorologistas.

"Façam seus planos agora", disse o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, a moradores durante coletiva de imprensa no domingo. "Presumam que um grande furacão atingirá bem o meio da Carolina do Sul".

McMaster disse que pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declare uma emergência federal em seu Estado antecipando a chegada da tempestade.

