Este conteúdo foi publicado em 3 de Setembro de 2018 23:56 03. Setembro 2018 - 23:56

CARACAS (Reuters) - O fluxo migratório da Venezuela é “normal”, disse nesta segunda-feira a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, que destacou que as versões sobre uma crise humanitária buscam “justificar uma intervenção” no país.

Cada vez mais pessoas fogem da crise econômica e política na Venezuela, em um êxodo que está gerando dificuldades para vários países vizinhos. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou no mês passado que o fluxo de imigrantes do país petroleiro não está longe de ser comparável com a crise de refugiados no Mediterrâneo.

“Procuraram converter um fluxo migratório normal em uma crise humanitária justificadora da intervenção internacional na Venezuela. Não vamos permitir”, disse a vice-presidente em entrevista coletiva junto ao ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, na qual não foram dados números oficiais sobre a migração venezuelana.

Mais de 1,6 milhão de venezuelanos abandonaram o país desde 2015, com 90 por cento deles para países dentro da América do Sul, segundo a Organização das Nações Unidas.

A Colômbia, o Equador e o Peru solicitaram apoio de órgãos internacionais e países desenvolvidos para melhorar seus serviços públicos, que estão “sobrecarregados” com a chegada de milhares de venezuelanos.

Por sua vez, o ministro da Comunicação disse que “se desmonta o castelo de cartas da suposta crise humanitária (...) Os venezuelanos fazem filas na embaixada do Peru para voltar ao seu país”.

Na semana passada, as autoridades disseram que 89 venezuelanos foram repatriados do Peru após sofrerem “humilhação e tratamento cruel”.

(Por Mayela Armas e Vivian Sequera; reportagem adicional de Alexandra Valencia, em Quito)

