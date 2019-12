Avião Hércules C130 da Força Aérea do Chile, do mesmo modelo que sofreu acidente durante voo para Antártida, em foto de arquivo 24/11/2007 REUTERS/Ivan Alvarado

Por Dave Sherwood e Fabian Cambero

SANTIAGO (Reuters) - A Força Aérea do Chile disse na terça-feira que um de seus aviões de carga caiu com 38 pessoas a bordo depois de desaparecer em uma área isolada entre a América do Sul e a Antártida, e são poucas as chances de se encontrar sobreviventes.

A aeronave Hércules C130 decolou na segunda-feira às 16h55 (horário local) da cidade de Punta Arenas, no sul do país, e perdeu contato logo após às 18h.

A Força Aérea informou em um comunicado que ainda não conseguiu localizar o avião e determinar se há sobreviventes, mas que concluiu que a aeronave deve ter caído devido ao total de horas que já está desaparecida.

A Aeronáutica chilena também explicou que estava fazendo contato com as famílias dos 17 tripulantes e 21 passageiros do avião.

"As possibilidades são difíceis, mas acho que seria profundamente errado que, no momento em que estamos, com toda a energia e determinação, fazendo o humanamente possível, desanimarmos", disse o ministro da Defesa, Alberto Espina, a repórteres.

O acidente ocorre em um momento turbulento para o Chile e o presidente Sebastián Piñera, que enfrenta um descontentamento crescente que provocou quase dois meses de tumultos na capital, Santiago, e tem pressionado seu governo.

"Meus pensamentos e orações estão com as famílias dos 38 tripulantes e passageiros do avião C-130 da FACh (Força Aérea)", escreveu Piñera no Twitter, onde afirmou que seu colega brasileiro, Jair Bolsonaro, havia oferecido apoio.

O governo da Argentina também disse que ofereceu assistência aérea e naval para busca e salvamento.

"Com a ajuda de muitos, estamos fazendo todos os esforços humanamente possíveis na operação de busca do avião", afirmou Piñera. Ele acrescentou que havia cancelado uma viagem à Argentina para participar da posse do presidente Alberto Fernández na terça-feira.

A região onde o avião desapareceu é uma área vasta e praticamente intocada do oceano, de mantos de gelo habitados por pinguins, nos limites do continente sul-americano.

A aeronave faria uma operação de apoio logístico para manutenção da base e de outras instalações chilenas na Antártida.

