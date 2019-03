Por Rodi Said

BAGHOUZ, Síria (Reuters) - As Forças Democráticas da Síria (FDS) apoiadas pelos EUA lançaram um ataque no domingo contra o enclave final do Estado Islâmico no leste da Síria, com o objetivo de acabar com o último vestígio do autodeclarado "califado" que já abarcou um terço do Iraque e da Síria.

Enquanto o enclave de Baghouz representa o último fragmento de terra povoada mantido pelos jihadistas, o grupo ainda é amplamente visto como uma grande ameaça à segurança com territórios remotos em outros lugares e capacidade continuada de lançar ataques de guerrilha.

As FDS, lideradas pela milícia curda YPG, estavam prontas para avançar para o enclave por semanas, mas aguardaram para permitir a saída de civis, muitos deles esposas e filhos de combatentes do Estado Islâmico.

Mustafa Bali, chefe do escritório de mídia das FDS, disse que nenhum outro civil emergiu do enclave na fronteira com o Iraque desde sábado e que as FDS não haviam observado mais civis na área, o que motivou a decisão de atacar.

"As operações militares começaram. Nossas forças estão entrando em confronto com os terroristas e o ataque começou", disse ele.

Dezenas de milhares de pessoas saíram do território dominado pelo Estado Islâmico nos últimos meses.

Bali disse que mais de 4.000 militantes se renderam às FDS no último mês.

Mais cedo neste domingo, um correspondente da Reuters viu forças das FDS avançarem para uma área de tendas de Baghouz depois que os combatentes do Estado Islâmico se retiraram dela. Os combatentes das FDS reuniram algumas munições e rifles deixados para trás pelos jihadistas.

