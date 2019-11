Manifestantes colocam fogo no consulado do Irã durante protestos contra o governo em Najaf 27/11/2019 REUTERS/Stringer

Por John Davison e Alaa Marjani

BAGDÁ (Reuters) - Forças de segurança do Iraque mataram ao menos 28 manifestantes a tiros na cidade de Nassiriya, no sul do país, nesta quinta-feira, disseram fontes médicas, e autoridades impuseram um toque de recolher em Najaf depois que manifestantes incendiaram o consulado do Irã.

Autoridades criaram "células de crise" civil-militar conjuntas para tentar conter os tumultos, e um comandante paramilitar prometeu usar a força para impedir qualquer ataque contra autoridades religiosas xiitas.

O incêndio no consulado de Najaf, cidade sagrada do sul, intensificou a violência no Iraque depois de semanas de manifestações em massa que visam derrubar um governo tido como corrupto e apoiado por Teerã.

Tratou-se da expressão mais forte do sentimento anti-iraniano dos manifestantes iraquianos em um momento de acirramento da divisão entre uma elite governante em grande parte aliada ao Irã e uma maioria iraquiana cada vez mais desesperada com poucas oportunidades e apoio estatal mínimo.

A incapacidade do governo e da classe política do Iraque para lidar com os protestos e atender as exigências dos manifestantes vem alimentando a revolta pública.

O primeiro-ministro, Adel Abdul Mahdi, prometeu reformas eleitorais e anticorrupção, mas mal começou a cumpri-las, e as forças de segurança já mataram centenas de manifestantes majoritariamente pacíficos nas ruas de Bagdá e em cidades do sul.

Os protestos, que começaram em Bagdá no dia 1º de outubro e se disseminaram nas cidades do sul, são o desafio mais complexo enfrentado pela classe dominante de maioria xiita, que controla instituições estatais e redes de apoio desde a invasão norte-americana de 2003 que derrubou o governante sunita de longa data Saddam Hussein.

Os manifestantes jovens e de maioria xiita dizem que os políticos são corruptos e comprometidos com potências estrangeiras --especialmente o Irã-- e os culpam pela incapacidade de recuperar a nação dos anos de conflito, apesar da calma relativa que se instaurou desde a derrota do Estado Islâmico em 2017.

