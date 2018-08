O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Tuqa Khalid

ABU DHABI (Reuters) - As forças norte-americanas ficarão no Iraque pelo tempo "necessário" para ajudar a estabilizar regiões anteriormente controladas pelo Estado Islâmico, disse neste domingo um porta-voz da coalizão liderada pelos Estados Unidos de combate a militantes.

"Nós manteremos tropas lá enquanto acreditarmos que elas são necessárias... A principal razão, após o ISIS (Estados Islâmico) ser derrotado militarmente, são esforços de estabilização e nós precisamos estar lá para isso, assim, é uma das razões pela qual mantermos presença", disse o coronel Sean Ryan em uma coletiva em Abu Dhabi.

O número de soldados norte-americanos pode diminuir, no entanto, dependendo de quando outras forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) forem direcionadas para ajudar a treinar o exército iraquiano, disse ele, acrescentando que cerca de 5.200 tropas norte-americanas atualmente estão baseadas no Iraque.

Ministros da Defesa da Otan concordaram em fevereiro com uma missão maior de treinamento e aconselhamento após um pedido dos EUA de ajuda à aliança para estabilizar o país após três anos de guerra contra o Estados Islâmico.

"Possivelmente, poderia haver uma redução, ela depende apenas de quando a Otan chega e ajuda a treinar as forças também", disse Ryan.

Oficialmente, o Iraque anunciou vitória sobre os militantes em dezembro, cinco meses após capturar seu reduto Mosul.

