Este conteúdo foi publicado em 12 de Outubro de 2018 21:48 12. Outubro 2018 - 21:48

GAZA (Reuters) - Forças israelenses mataram sete palestinos nesta sexta-feira em protestos ao longo da fronteira da Gaza, disseram agentes de saúde de Gaza. Israel informou que suas tropas atiraram contra um grupo que havia ultrapassado uma cerca com uma bomba e atacado um posto do Exército.

As mortes dos palestinos levam para cerca de 200 o número de moradores de Gaza mortos desde que protestos na fronteira começaram em 30 de março, de acordo com dados do Ministério da Saúde palestino. Médicos de Gaza disseram que, além dos sete mortos, cerca de outros 140 ficaram feridos.

O Exército israelense informou que os manifestantes, estimados em cerca de 15 mil, estavam “atirando pedras, aparatos explosivos, bombas incendiárias e granadas” contra tropas israelenses e contra a cerca.

O porta-voz militar israelense, Jonathan Conricus, disse em publicação no Twitter que um grupo havia “detonado uma bomba na cerca da fronteira Israel-Gaza”, permitindo que 20 pessoas escalassem pelo buraco.

(Por Saleh Salem)

