Este conteúdo foi publicado em 23 de Julho de 2018 13:12 23. Julho 2018 - 13:12

JERUSALÉM (Reuters) - Soldados israelenses mataram um adolescente palestino durante operação na Cisjordânia ocupada nesta segunda-feira, informou o Ministério de Saúde palestino.

O Exército de Israel disse que suas forças responderam com disparos no campo de refugiados Dheishe, perto de Belém, depois que palestinos os atacaram com pedras, bombas e granadas. O comunicado do Exército não mencionou nenhuma vítima entre os soldados.

O ministro de Saúde palestino disse que a vítima adolescente tinha 15 anos e sofreu um ferimento no peito.

O Exército israelense disse que durante a operação prendeu dois palestinos suspeitos de ataques e descobriu um armazém de produção de armas.

(Reportagem de Ali Sawafta)

