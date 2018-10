O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

GENEBRA (Reuters) - O fornecimento de alimentos permanece precário na Coreia do Norte, onde uma em cada cinco crianças sofre de desnutrição, informou a agência de alimentação da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira.

Mais de 10 milhões de norte-coreanos, quase 40 por cento da população, estão subnutridos e precisam de auxílio humanitário, afirmou o Programa Alimentar Mundial (PMA).

O PMA, que fornece cereais fortificados e biscoitos enriquecidos a 650 mil mulheres e crianças todos os meses, pode precisar cortar seus programas de nutrição e saúde novamente devido à falta de recursos, disse o porta-voz do PMA, Herve Verhoosel.

O PMA e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estão entre as poucas agências de ajuda humanitária com acesso à Coreia do Norte, onde uma crise de inanição no meio da década de 1990 deixou até 3 milhões de mortos.

"Apesar de algumas melhoras este ano, necessidades humanitárias na RPDC continuam altas com insegurança alimentar crônica e ampla desnutrição", disse Verhoosel a repórteres em Genebra, utilizando o nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia.

Alguns doadores e companhias, incluindo empresas marítimas, têm estado relutantes em financiar ou se envolver com programas de ajuda humanitária na Coreia do Norte, embora o trabalho humanitário seja excluído de sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte devido a seus programas nuclear e de mísseis, disse.

"Nós não podemos esperar pelo progresso político ou diplomático para apoiar uma população civil e para, basicamente, trabalhar com uma agenda humanitária", disse.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)

