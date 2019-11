(Reuters) - Uma grande tempestade de inverno vai atingir partes dos Estados Unidos no final de semana, espalhando neve ao se mover do oeste para o leste e ameaçando atrapalhar milhões de pessoas que precisam voltar para casa após as comemorações do feriado do Dia de Ação de Graças.

Mais de 30 centímetros de neve estão previstos nas partes montanhosas do Colorado, Utah e Arizona nesta sexta-feira antes de o sistema de tempestade rumar para a parte superior do Meio-Oeste, de acordo com o Serviço Nacional do Clima.

Chuvas geladas provavelmente se transformarão em nevascas em partes de Minnesota, Wisconsin e Michigan a partir da noite desta sexta-feira, e mais de 45 centímetros de neve podem cair em algumas áreas montanhosas, disse o serviço.

Alguma neve pode aparecer no nordeste até a manhã de domingo, segundo o serviço. A cidade de Nova York e alguns locais mais ao sul da costa do Atlântico podem esperar uma mistura invernal de chuvas no domingo.

Mais de 4 milhões de norte-americanos devem voar e outros 49 milhões dirigir ao menos 80 quilômetros ou mais neste final de semana em virtude do Dia de Ação de Graças, de acordo com a Associação Automobilística Americana.

O clima de inverno prejudicou as viagens nesta semana mesmo antes das comemorações do feriado --aeroportos de Mineápolis e Chicago registraram centenas de voos adiados ou cancelados.

(Por Jonathan Allen em Nova York)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram