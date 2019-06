Moradores que deixaram suas casas por causa de um terremoto ocupam ginásio de escola em Murakami, no Japão 19/06/2019 Kyodo/via REUTERS

TÓQUIO (Reuters) - Um terremoto forte atingiu a costa noroeste do Japão em torno da região de Niigata na terça-feira, provocando um pequeno tsunami, sacudindo prédios e cortando a energia para cerca de 9.000 construções.

O terremoto de magnitude 6,4 , de acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS), durou 20 segundos e os danos incluíram um deslizamento de terra que atingiu uma estrada, de acordo com a emissora pública NHK. Não houve relatos iniciais de mortes ou incêndios.

Autoridades levantaram um alerta de tsunamis de 0,2 a 1,0 metro para a região depois que ondas de vários centímetros de altura atingiram partes da costa de Niigata.

Um tsunami de até um metro poderia ter causado algumas inundações e danos em áreas costeiras baixas e margens de rios, embora grande parte da costa do Japão seja protegida por muros marítimos.

"Trabalharemos em estreita colaboração com as autoridades locais para fornecer medidas para desastres, incluindo operações de salvamento e resgate, e instruiremos os funcionários a fornecer informações de maneira rápida e precisa", disse o secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga, em entrevista coletiva.

O tremor ocorreu às 22h22 (no horário local) a uma profundidade de 12 quilômetros, informou o USGS.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto mediu 6,7 e em alguns lugares foi tão alto quanto um forte seis em "Shindo", ou Escala de Intensidade Sísmica, que mede o movimento do solo em pontos específicos ao contrário da magnitude que expressa a quantidade de energia liberada.

(Reportagem de Tim Kelly, Elaine Lies, Linda Sieg, Takaya Yamaguchi e Yuka Obayashi)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram