Por Bill Tarrant

LOS ANGELES (Reuters) - Um forte terremoto sacudiu o sul da Califórnia nesta quinta-feira, provocando incêndios e danificando prédios em uma cidade no deserto a nordeste de Los Angeles, mas autoridades afirmaram que foram registrados apenas ferimentos leves.

O terremoto de magnitude 6,4, maior em duas décadas na área, ocorreu a cerca de 182 km a nordeste de Los Angeles, próximo à cidade de Ridgecrest, no início da tarde desta quinta-feira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor foi registrado em uma área à beira do Parque Nacional do Vale da Morte.

O Departamento de Bombeiros do Condado de Kern afirmou que lidava com "ferimentos múltiplos", dois incêndios em casas, pequenos focos de incêndio e vazamentos de gás.

"No entanto, sentimos que iremos dominar a situação", afirmou o chefe dos bombeiros da região, David Witt, em uma entrevista. "Não sabemos o número exato de ferimentos, mas até aqui eles foram leves."

A prefeita de Ridgecrest, Peggy Breeden, disse ter declarado estado de emergência, um passo que permite à cidade receber auxílio de agências externas.

O Hospital Regional de Ridgecrest foi esvaziado, com pacientes internados sendo transferidos para outras localidades, devido ao medo de um novo terremoto ocorrer, afirmou ela.

Embora nenhum ferimento grave tenha sido reportado, Breeden disse que pediu aos moradores para que checassem seus vizinhos, especialmente os idosos, que representam uma parcela significativa da população da cidade.

"Estão todos bem. Somos uma comunidade muito unida, e todos estão trabalhando para cuidar um do outro", disse a prefeita à Reuters via telefone.

Segundo o geofísico Paul Caruso, do USGS, o terremoto é o maior no sul da Califórnia desde 1994, quando um abalo de magnitude 6,6 atingiu Northridge, área densamente povoada, matando 57 pessoas e causando prejuízos de bilhões de dólares.

(Reportagem de Bill Tarrant em Los Angeles, com reportagem adicional de Sandra Maler em Washington, Lisa Richwine em Los Angeles, Gabriella Borter e Dan Trotta em Nova York, e Lizbeth Diaz na Cidade do México)

