Este conteúdo foi publicado em 28 de Setembro de 2018 20:59 28. Setembro 2018 - 20:59

Paramédicos atendem vítima de terremoto em Donggala, na Indonésia 28/09/2018 Antara Foto/HO/BNPB-Sutopo Purwo N via REUTERS

Por Tabita Diela e Gayatri Suroyo

JACARTA (Reuters) - Um tsunami atingiu uma pequena cidade na ilha indonésia de Sulawesi nesta sexta-feira após um forte terremoto de magnitude 7,5 no litoral, causando mortes e derrubando edificações, segundo autoridades, embora o número exato de vítimas não esteja claro.

O tsunami de até 2 metros atingiu praias em Palu, uma estância turística, e a vizinha cidade pesqueira de Donggala, mais próxima do epicentro do terremoto, a 27 km de distância.

"O terremoto e o tsunami causaram várias vítimas ... relatos iniciais mostram que vítimas morreram nos escombros de um prédio que caiu", disse a repórteres o porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho. "O número de vítimas e o impacto total ainda estão sendo calculados."

Sutopo afirmou que o desastre causou queda de energia que interrompeu as comunicações em Donggala e áreas adjacentes. O Ministério das Comunicações está trabalhando para reparar 276 estações de eletricidade.

O terremoto ocorreu ao anoitecer, as comunicações ficaram fora do ar e o aeroporto fechou. Autoridades esperam conseguir avaliar a escala dos danos ao raiar do dia, após o mais forte de uma série de terremotos que continuaram noite adentro.

Mais de 600 mil pessoas vivem em Palu e Donggala.

"O tsunami de 1,5 a 2 metros já recuou", disse Dwikorita Karnawati, chefe da agência de meteorologia e geofísica da Indonésia, BKMG, à Reuters. "Acabou. A situação está caótica, pessoas estão correndo nas ruas e edificações ruíram. Tem uma embarcação foi trazida para a terra."

A BMKG emitiu um alerta de tsunami mais cedo, mas o suspendeu dentro em uma hora.

Vídeos amadores exibidos por redes de televisões locais, que não puderam ser imediatamente autenticados pela Reuters, mostravam ondas batendo em casas ao longo da costa de Palu.

A agência nacional de busca e resgate enviará um grande navio e helicópteros para ajudar com a operação, disse Muhammad Syaugi, chefe da agência, acrescentando que ele não conseguiu contato com sua equipe em Palu.

Algumas pessoas usaram o Twitter para dizer que não estão conseguindo contato com familiares. "Minha família em Palu está fora de alcance", disse um usuário no Twitter.

O aeroporto de Palu fechou. A área foi atingida por um terremoto mais leve mais cedo no dia, que destruiu algumas casas, matou uma pessoa e feriu ao menos 10 em Donggala, disseram autoridades.

A Agência Geológica dos Estados Unidos estimou a magnitude do segundo terremoto em 7,5 depois de avaliá-lo inicialmente em 7,7.

"O (segundo) terremoto foi sentido com muita força, esperamos mais danos e mais vítimas", disse Nugroho.

Uma série de tremores ocorridos em julho e agosto matou cerca de 500 pessoas na ilha turística de Lombok, centenas de quilômetros a sudoeste de Sulawesi.

A Indonésia está assentada no Círculo de Fogo do Pacífico e é abalada por terremotos com frequência.

Em 2004 um grande terremoto no litoral norte da ilha indonésia de Sumatra desencadeou um tsunami no Oceano Índico e matou 226 mil pessoas em 13 países, mais de 120 mil delas na Indonésia.

