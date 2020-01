ANCARA (Reuters) - Um fotógrafo sul-africano sequestrado na Síria pelo Estado Islâmico há três anos voltou para casa nesta quinta-feira, com a ajuda da agência de inteligência turca, disse uma fonte de segurança em Ancara.

Shiraaz Mohamed foi capturado em janeiro de 2017 durante um trabalho para a instituição de caridade sul-africana Gift of the Givers, de acordo com a mídia de Johanesburgo.

A instituição divulgou mensagem pelo Twitter, em 15 de dezembro, informando que ele havia sido libertado e aguardava coordenação entre o governo da África do Sul e a Agência Nacional de Inteligência da Turquia para ser transferido a seu país.

Isso aconteceu na quinta-feira, disse a fonte de inteligência turca à Reuters, sem dar mais detalhes.

Não houve confirmação imediata pelo Ministério das Relações Exteriores da África do Sul, da Gift of the Givers, da família de Mohamed ou do governo turco. A Turquia faz fronteira com o norte da Síria, onde o fotojornalista teria sido sequestrado.

(Reportagem de Orhan Coskun em Ancara e Alexander Winning em Johanesburgo)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram