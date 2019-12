PARIS (Reuters) - A França convocou o embaixador do Irã na sexta-feira para exigir a libertação de dois cidadãos franceses presos nas prisões iranianas depois que um deles, o pesquisador franco-iraniano Fariba Adelkhah, iniciou uma greve de fome.

"Como o presidente e o ministro das Relações Exteriores sublinharam em várias ocasiões, a prisão deles é intolerável", disse o Ministério das Relações Exteriores da França em um briefing online à imprensa.

O Irã intensificou as detenções de estrangeiros e de dupla nacionalidade por espionagem e segurança durante um prolongado impasse com as potências ocidentais desde que os Estados Unidos se retiraram de um acordo internacional para conter as atividades nucleares iranianas.

O governo iraniano tem rejeitado a demanda do presidente francês, Emmanuel Macron, para libertar Adelkhah e Roland Marchal, seu colega do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Os dois acadêmicos foram presos em junho.

Ambos tiveram o acesso consular recusado durante a detenção, diz o governo francês.

O embaixador iraniano foi recebido por um dos mais altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores da França.

Adelkhah e outra acadêmica estrangeira presa, a britânica-australiana Kylie Moore-Gilbert, disseram em uma carta datada de 24 de dezembro que começaram a recusar comida e água na prisão de Evin, em Teerã.

(Reportagem de Sophie Louet)

