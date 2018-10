O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por John Irish e Marine Pennetier

PARIS (Reuters) - A França está disposta a auxiliar nos esforços de desnuclearização da Coreia do Norte, mas primeiro Pyongyang precisa mostrar um compromisso detalhado e um desejo verdadeiro de descartar seu arsenal nuclear e balístico, disse o presidente Emmanuel Macron nesta segunda-feira.

A França, potência nuclear e membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), não está envolvida diretamente nas conversas entre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos que visam a desnuclearização da região.

Mas diplomatas disseram que, dado o conhecimento nuclear de Paris, o país pode desempenhar um papel no desmantelamento de ogivas atômicas ou no recebimento de materiais nucleares.

"Estamos esperando compromissos precisos de Pyongyang para esta demonstrar seu desejo real de se engajar no desmantelamento de seus programas nucleares e balísticos", disse Macron em uma coletiva de imprensa ao lado de seu colega sul-coreano, Moon Jae-in.

"Estamos prontos a disponibilizar nossa perícia e desempenhar um papel ativo se um processo de negociação for iniciado".

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeram trabalhar pela desnuclearização em uma cúpula histórica realizada em Cingapura em junho.

