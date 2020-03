PARIS (Reuters) - As autoridades de saúde francesas registraram 292 novas mortes por coronavírus no domingo, alta de 13% em relação ao dia anterior, o que eleva o total para 2.606 desde 1º de março, enquanto o governo agia para aliviar a pressão nos hospitais sobrecarregados do leste do país.

A contagem diária do governo responde apenas pelos que morrem no hospital, mas as autoridades dizem que vão conseguir compilar dados sobre mortes em casas de repouso a partir da próxima semana, o que provavelmente resultará em um grande aumento nas mortes registradas.

O número de casos conhecidos de infecção aumentou para 40.174 no domingo, contra 37.575 no dia anterior, disse Jerome Salomon, chefe da agência de saúde pública.

(Reportagem de Richard Lough)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram