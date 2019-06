Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano 09/06/2019 REUTERS/Yara Nardi

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco disse nesta segunda-feira que quer viajar ao Iraque no ano que vem, o que seria a primeira visita papal da história ao país.

Francisco fez o comentário de improviso durante um discurso a membros de um grupo de instituições de caridades que ajudam cristãos no Oriente Médio e em outras áreas.

"Um pensamento constante me acompanha quando penso no Iraque", disse ele durante comentários por escrito, acrescentando em seguida: "Para onde tenho vontade de ir no ano que vem".

Guerras e conflitos provocaram um êxodo de cristãos no Iraque e em alguns outros países do Oriente Médio.

A pequena população cristã iraquiana de algumas centenas de milhares de fiéis sofreu dificuldades em particular quando o Estado Islâmico controlou grandes partes do país, mas recuperou liberdades desde que o jihadistas foram expulsos.

O Iraque abriga muitas igrejas orientais diferentes, tanto católicas quanto ortodoxas. Em 2000, o falecido papa João Paulo 2o queria visitar a antiga cidade iraquiana de Ur, considerada tradicionalmente como o berço de Abraão, durante o que deveria ter sido a primeira de três etapas de uma peregrinação ao Iraque, Egito e Israel.

Mas as negociações com o governo do então líder iraquiano Saddam Hussein fracassaram e ele não conseguiu viajar.

(Por Philip Pullella)

