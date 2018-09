O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 20:28 21. Setembro 2018 - 20:28

Policiais se reúnem do lado de fora de uma creche em Nova York 21/09/2018 REUTERS/Lloyd Mitchell

Por Gina Cherelus

NOVA YORK (Reuters) - Uma funcionária esfaqueou três bebês em uma creche em Nova York nesta sexta-feira antes de cortar os próprios pulsos e ser levada sob custódia, informou a polícia.

A mulher não identificada, que também esfaqueou dois adultos no incidente no bairro de Queens, estava em condição estável, disse Juanita Holmes, chefe-assistente de patrulha do Departamento de Polícia de Nova York, em entrevista coletiva.

A polícia não tinha detalhes sobre um possível motivo.

A funcionária de 52 anos é acusada de esfaquear duas meninas e um menino, com idades entre três dias e um mês, segundo a polícia. Todos os três foram hospitalizados e estavam em condição grave, mas estável.

A mulher também esfaqueou um homem de 31 anos, que se acredita ser o pai de uma das crianças, e uma mulher de 30 anos no berçário noturno, conhecido como Mei Xin Care.

Uma faca de cozinha e um cutelo foram encontrados no local, segundo a polícia.

Holmes disse que nove crianças e vários pais estavam no local particular quando o ataque ocorreu.

Os dois adultos que foram esfaqueados vivem na casa, disse o porta-voz da polícia, Thomas Antonetti, acrescentando que a agressora trabalhava no berçário, mas não morava lá.

(Reportagem adicional de Brendan O'Brien em Milwaukee)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português