Este conteúdo foi publicado em 29 de Agosto de 2018 22:15 29. Agosto 2018 - 22:15

Filha de John McCain ao lado de caixão no parlamento do Arizona 29/8/2018 Ross D. Franklin/Divulgação via REUTERS

Por David Schwartz

PHOENIX (Reuters) - Familiares, colegas e outros dignitários formaram fila atrás do caixão do senador John McCain coberto com a bandeira norte-americana dentro do Capitólio do Arizona nesta quarta-feira, no primeiro dia de diversos tributos planejados para o herói de guerra e duas vezes candidato presidencial republicano.

Um carro fúnebre levando o corpo de McCain chegou ao Capitólio do Arizona com uma escolta policial para uma breve cerimônia de homenagem ao senador do Estado, que morreu no sábado de câncer cerebral aos 81 anos.

O governador Doug Ducey e sua esposa receberam o carro fúnebre junto a uma linha de militares, veteranos de guerra, oficiais da segurança e bombeiros em uniformes de gala.

Uma equipe da Guarda Nacional do Arizona carregou o caixão para o Capitólio, seguido por familiares, o governador e outros políticos e convidados. Oradores prestaram homenagens por cerca de 30 minutos à vida e ao legado de McCain.

“Ele lutou como o inferno pelas causas em que acreditava”, disse Ducey. “Mas ao longo do caminho ele fez isto com humor e humanidade, sem comprometer os princípios que para ele eram tão queridos”.

Entre pessoas que compareceram estavam três colegas republicanos de McCain na delegação congressional do Arizona – o senador Jeff Flake, o ex-senador Jon Kyl e o ex-deputado James Kolbe.

A esposa de McCain, Cindy, amplamente vista como uma possível candidata para nomeação para suceder seu marido, liderou uma procissão de familiares e dignitários até o caixão. Ela parou brevemente, se abaixando para encostar seu rosto no caixão, então o acariciou e seguiu em frente.

Sua filha Meghan McCain, apresentadora do programa “The View”, soluçava.

A cerimônia marcou o começo de cinco dias de tributos em Phoenix e Washington para McCain, que completaria 82 anos nesta quarta-feira. Membros do público começaram a formar filas horas antes para uma exibição do caixão que começou nesta tarde.

