Por Collin Eaton e Brian Thevenot

NOVA ORLEANS (Reuters) - O furacão Barry está se desviando do estado norte-americano da Louisiana neste sábado e deve chegar à costa um pouco mais para o oeste, o que pode poupar Nova Orleans das grandes enchentes temidas no começo desta semana.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA, que disse na manhã deste sábado que o Barry se tornou um furacão com ventos de até 120 quilômetros por hora, também informou que a tempestade deve perder força.

“O Barry deve se enfraquecer rapidamente para baixo da força de furacão enquanto chega à costa, e deve ficar abaixo da força de tempestade tropical daqui a 24 a 36 horas”, disse a entidade.

A tempestade ainda pode trazer fortes chuvas e enchentes às regiões costeiras a sudoeste de Nova Orleans, a Baton Rouge e Lafayette. Mas a ameaça de grandes inundações devido ao possível transbordamento do Rio Mississippi parece fora de cogitação.

O nível do rio chegou a pouco menos de 17 pés em Nova Orleans, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA, muito abaixo da previsão inicial de 20 pés, o que seria próprio do nível dos diques. O rio deve chegar de novo a 17 pés na segunda-feira, por causa das esperadas chuvas.

Enchentes perigosas podem acontecer mais tarde neste sábado e durante a madrugada, especialmente em localidades no centro-sul e sudeste do estado, e também no Mississippi.

Autoridades pediram que os cidadãos de Nova Orleans protejam suas casas e estoquem mantimentos. Alguns moradores, contudo, optaram por deixar a cidade, e autoridades turísticas reportaram um abrupto êxodo dos visitantes durante a sexta-feira.

Algumas chuvas chegaram antes da aurora, e mais de 62 mil casas e lojas na Louisiana estavam sem energia logo cedo, de acordo com o site PowerOutage.us.

O presidente norte-americano, Donald Trump, decretou estado de emergência na Louisiana na sexta-feira, liberando assistência contra desastres se necessário.

O Barry é visto como um teste para as defesas contra enchentes depois do furacão Katrina, que deixou grande parte da cidade submersa e matou cerca de 1.800 pessoas em 2005.

A prefeita da cidade, LaToya Cantrell, disse que 48 horas de fortes chuvas podem sobrecarregar as bombas que retiram água das ruas e dos drenos.

Em toda a cidade, motoristas deixaram carros estacionados nas ilhas entre as pistas, na esperança de que a elevação maior os proteja das inundações.

O xerife da cidade disse que dezenas de presos detidos por delitos menores foram soltos para liberar espaço para cerca de 70 internos que foram transferidos de um centro de detenção provisório para a principal instalação de presos, construída para resistir a um grande furacão.

O sol fez uma tímida aparição sobre o centro de Nova Orleans neste sábado, embora nuvens negras cobriram os céus durante a maior parte da manhã.

(Reportagem de Collin Eaton e Kathy Finn; reportagem adicional de Gabriella Borter em Nova York e Rich McKay em Atlanta)

