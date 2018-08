O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

23 de Agosto de 2018

Policial de Honolulu controla condições da água com aproximação do furacão Lane 23/8/2018 REUTERS/Hugh Gentry

Por Jolyn Rosa

HONOLULU (Reuters) - Ventos fortes e chuvas torrenciais gerados pelo furacão Lane atingiram o Havaí nesta quinta-feira, provocando inundações, deslizamentos e uma pesada ressaca conforme girava em direção às ilhas, fazendo com que escolas e escritórios fechassem as portas.

Com o Lane ainda se movendo no Oceano Pacífico, a cerca de 320 quilômetros a sul-sudeste de Kailua-Kona, mais de 30 centímetros de chuva já caíram sobre o lado oriental da Ilha Havaí, a maior do arquipélago do Havaí, disse a porta-voz da agência de defesa civil do condado do Havaí, Kelly Wooten.

Não houve relatos imediatos de feridos, mas ao menos 14 estradas foram fechadas por conta de enchentes e deslizamentos, disse Wooten.

Se movendo em direção noroeste a 11 quilômetros por hora, o furacão foi classificado como uma poderosa tempestade de categoria 4 na escala de cinco categorias Saffir-Simpson, possuindo ventos de 209 quilômetros por hora.

As previsões mais recentes mostravam o olho da tempestade passando a oeste das ilhas na sexta-feira antes de voltar ao mar, mas meteorologistas alertam que a ilha ainda pode ser atingida com força pelo furacão irregular.

“Independentemente do caminho exato, impactos ameaçadores à vida estão possivelmente sobre muitas áreas conforme este forte furacão faz sua aproximação mais próxima”, informou o serviço meteorológico.

O centro também alertou sobre “ressacas muito grandes e danosas” ao longo das costas oeste e sul.

Um alerta de furacão estava ativo para Oahu, condado de Maui e para o condado do Havaí. As ilhas de Kauai e Niihau permaneciam em monitoramento de furacão e podem enfrentar condições similares a partir da manhã de sexta-feira.

O governador David Ige pediu para moradores levarem as ameaças a sério e se preparem para o pior ao reservarem suprimentos de água, comida e remédios para 14 dias.

Todas as escolas públicas, os campi da Universidade do Havaí e escritórios governamentais não essenciais nas ilhas de Oahu e Kauai serão fechados por ao menos dois dias a partir desta quinta-feira, disse Ige na quarta-feira.

As prateleiras de um Walmart no centro de Honolulu ficaram vazias após moradores comprarem itens que variam de latas de atum a ração para cachorros, águas engarrafadas e coolers cheios de gelo após alertas de possíveis quedas de energia.

“Fui ao Safeway na noite passada para compras regulares. Todos estavam em pânico”, disse Thao Nguyen, funcionário de 35 anos de uma loja de roupas.

