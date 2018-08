O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Jolyn Rosa

HONOLULU (Reuters) - O furacão Lane ganhou força se tornando uma tempestade de categoria 5 na terça-feira, à medida que se aproximava do Havaí, onde moradores se preparam para enfrentar ventos e enchentes "com risco de morte", informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

Meteorologistas disseram ainda não saber ao certo se o olho do furacão chegará ao território das ilhas norte-americanas, cuja maior ilha ainda sofre as consequências da erupção de três meses do vulcão Kilauea.

Mas "preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser finalizados completamente", disse o NHC.

O centro da tempestade deve chegar "perigosamente" perto ou ficar acima das ilhas entre quinta-feira e sábado, segundo o NHC.

Um impacto direto em qualquer parte do Havaí "seria o pior cenário possível", disse Thomas Birchard, meteorologista do centro de furacões.

O forte furacão estava cerca de 565 quilômetros a sul-sudeste de Kailua-Kona, no Havaí, com ventos contínuos máximos de 260 quilômetros por hora por volta das 23h30 locais, disse o NHC.

Na noite de terça-feira um alerta de furacão estava em vigor para a maior ilha do Havaí e um aviso para o restante do Estado, segundo o NHC.

