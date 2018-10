O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Outubro de 2018 14:38 11. Outubro 2018 - 14:38

Ondas atingem casas no litoral da Flórida durante passagem do furacão Michael 10/10/2018 REUTERS/Steve Nesius

Por Rod Nickel

PANAMA CITY BEACH, Estados Unidos (Reuters) - O furacão Michael, a terceira tempestade mais forte a atingir o território continental dos Estados Unidos, seguiu para o nordeste do país nesta quinta-feira, enfraquecido mas ainda ameaçando provocar danos na Geórgia e nas Carolinas depois de danificar cidades da Flórida.

Um homem morreu quando uma árvore caiu sobre sua casa na Flórida, e uma menina foi morta por destroços que atingiram uma casa na Geórgia, disseram autoridades e a mídia local.

O furacão de categoria 4 foi o mais violento a atingir a Flórida em 80 anos quando chegou ao Estado na quarta-feira, mas perdeu força ao rumar para a Geórgia. Na manhã desta quinta-feira ele foi rebaixado para tempestade tropical, com ventos contínuos máximos reduzidos a 96 km/h.

Mais de 700 mil casas e negócios estavam sem energia na Flórida, no Alabama e na Geórgia na manhã desta quinta-feira. Milhares de pessoas foram para abrigos de madrugada para fugir da tempestade, que se aproximava rapidamente.

A tempestade, que chegou a ter ventos de 248 km/h, atingiu comunidades da Flórida derrubando edificações, árvores e linhas de transmissão e transformando ruas em rios que alcançaram tetos de casos, como mostraram imagens de televisão.

"O vento que passou por aqui foi surreal. Destruiu tudo", disse Jason Gunderson, membro do Cajun Navy, um grupo de agentes de resgate, à rede CNN na manhã desta quinta-feira de Callaway, um subúrbio de Panama City Beach, na Flórida. "Está inabitável. É de partir o coração".

O Michael ganhou força rapidamente ao seguir pelo norte pelo Golfo do México e pegou muitos de surpresa. A tempestade chegou à terra na tarde de quarta-feira perto de Mexico Beach, cerca de 32 quilômetros a sudeste de Panama City Beach.

Os governadores da Carolina do Norte e do Sul instruíram os moradores a se prepararem para chuvas pesadas e ventos dignos de uma tempestade enquanto o Michael rumava para o norte pelo litoral do Atlântico. As Carolinas ainda estão se recuperando do furacão Florence, que as assolou menos de um mês atrás.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) disse que o Michael provocará até 20 centímetros de chuva em algumas áreas, e até 30 centímetros de chuva estão previstos para a Flórida.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português