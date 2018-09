O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Imagem de satélite que mostra a formação de tempestades no Atlântico e no Pacífico Cortesia da Nasa/via Reuters

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão Rosa se transformou em uma grande tempestade no Oceano Pacífico, provocando ventos contínuos máximos de quase 230 quilômetros por hora, e sua intensidade não deve variar muito na próxima madrugada, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) na noite de quinta-feira.

O Rosa, uma tempestade de Categoria 4 na escala de ventos de furacão Saffir-Simpson de cinco graus, estava a cerca de 975 quilômetros ao sudoeste do extremo sul da Baixa Califórnia e seguindo para o oeste a quase 15 quilômetros por hora.

Ele é a sétima tempestade de categoria 4 da temporada.

"Não se prevê uma mudança significativamente grande na força de madrugada, mas um enfraquecimento lento é esperado até o sábado e uma redução maior na velocidade do vento é prevista no início da semana que vem", informou o NHC em seu boletim.

A previsão alertou que ondas grandes geradas pelo Rosa devem afetar partes dos litorais do sudoeste do México, do sul da Península da Baixa Califórnia e do sul da Califórnia no final desta semana e durante o final de semana.

"Estas ondas grandes devem causar condições para arrebentações e correntes de retorno com risco de morte", disse o NHC, sediado em Miami, acrescentando, porém, que não há vigílias ou alertas litorâneos em vigor.

(Por Anthony Esposito)

