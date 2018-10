O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Outubro de 2018 13:08 22. Outubro 2018 - 13:08

Imagem de satélite de um furacão no oceano Pacífico 27/09/2018 NOAA/Divulgação via Reuters

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O furacão Willa ganhou força no início desta segunda-feira enquanto se dirigia à turística costa do México no oceano Pacífico, com chuvas torrenciais e grandes enchentes previstas para o futuro próximo, afirmou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O NHC elevou o Willa a uma tempestade de categoria 4 na escala Saffir-Simpson que vai até 5, à medida que o furacão provocava ventos contínuos máximos de 250 km/h -- apenas 3 km/h a menos do que o necessário para ser designado um furacão de categoria 5.

O Willa deve atingir a costa oeste do México na tarde ou noite de terça-feira.

O furacão "continua a ganhar força rapidamente", disse o NHC em boletim, acrescentando que a tempestade provavelmente desencadeará um aumento nas marés do Pacífico.

No início desta segunda-feira, o furacão estava localizado cerca de 285 km ao sudoeste do município de Cabo Corrientes, na costa do Estado de Jalisco.

O NHC estimou que a precipitação total provocada pela tempestade vai variar de 12,5cm a 38,1cm em faixas dos Estados de Jalisco, Nayarit e Sinaloa, onde ficam localizadas as turísticas cidades de Puerto Vallarta e Mazatlan.

(Reportagem de David Alire Garcia; Reportagem adicional de Rich McKay)

((Tradução Redação Rio de Janeiro; 55 21 22237141))

REUTERS MCP PF

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português