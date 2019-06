WASHINGTON (Reuters) - Jared Kushner, genro de Donald Trump e assessor da Casa Branca, negou ter conversado com o presidente norte-americano sobre suas autorizações de segurança, de acordo com uma entrevista veiculada pelo portal Axios em meio a um inquérito parlamentar sobre o assunto.

“Eu não conversei isso com ele”, disse Kushner no programa “Axios on HBO”, no domingo, ao ser questionado se havia discutido suas autorizações com Trump.

Em fevereiro, o jornal The New York Times citou fontes segundo as quais Trump ordenou que fossem dados a Kushner autorizações de acesso a informações ultrassecretas, apesar da apreensão de alguns integrantes do governo.

Uma comissão da Câmara dos Deputados investiga se algum membro do gabinete de Trump recebeu autorizações de segurança de alto nível apesar das objeções de funcionários de carreira da Casa Branca. Entre os investigados estão Kushner e sua mulher, Ivanka Trump, disseram fontes parlamentares à Reuters.

Membros da comissão não estavam disponíveis para comentar a declaração de Kushner.

(Reportagem adicional de Mark Hosenball)

