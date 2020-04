Funcionários do serviço público de saúde do Reino Unido durante homenagem a profissionais de saúde pelo combate ao coronavírus em Londres 09/04/2020 REUTERS/Kevin Coombs

Por Amber Milne

LONDRES (Thomson Reuters Foundation) - O governo britânico foi criticado nesta quinta-feira nas redes sociais, sendo acusado de defender a ideia de que o coronavírus é um "grande nivelador" que atinge tanto ricos quanto pobres da mesma maneira.

O debate sobre a ideia --que é rejeitada pela maioria dos especialistas de saúde-- de que o vírus impacta todas as pessoas igualmente surgiu depois que uma âncora da rede BBC disse se tratar de um mito veiculado por membros do governo.

"A doença não é um grande nivelador, cujas consequências, todos, ricos e pobres, sofrem igualmente", disse Emily Maitlis no prestigioso programa Newsnight, na quarta-feira à noite.

"Não se sobrevive à doença através da fibra e da força de caráter, seja lá o que for que os colegas do primeiro-ministro nos dirão", disse Maitlis no canal de televisão. "Isto é um mito que precisa ser desmascarado".

O governo disse não ter comentários sobre a polêmica.

O premiê conservador Boris Johnson está hospitalizado com Covid-19, juntando-se a uma série de ministros, membros da realeza e celebridades que se contaminaram.

"O fato de que tanto o primeiro-ministro quanto o secretário de saúde contraíram o vírus é um lembrete de que o vírus não discrimina", disse o ministro do Gabinete, Michael Gove, em coletiva de imprensa no mês passado.

Mas especialistas de saúde disseram que são os pobres e os profissionais na linha de frente do combate à doença que arcam com a maior parte do fardo, já que têm mais probabilidade de entrar em contato com o vírus e menos probabilidade de obter ajuda.

