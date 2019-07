Bandeiars dos EUA e do Reino Unido em frente ao Palácio de Buckingham por ocasião de visita de presidente Donald Trump a Londres 02/06/2019 REUTERS/Simon Dawson

LONDRES (Reuters) - O governo britânico disse aos Estados Unidos que os vazamentos de mensagens em que o embaixador do Reino Unido em Washington chamava a administração Trump de "disfuncional" são motivo de pesar, afirmou o porta-voz da premiê Theresa May nesta segunda-feira.

As mensagens de Kim Darroch, embaixador em Washington, foram vazadas a um jornal, irritando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e despertando reivindicações, por parte do Reino Unido, para que se descubra quem as revelou.

"Foi feito contato com a administração Trump, esclarecendo nossa visão de que acreditamos que o vazamento é inaceitável. É, claro, um motivo de pesar que isso tenha acontecido", disse o porta-voz de May a repórteres.

(Por William James)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram