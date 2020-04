SANTIAGO (Reuters) - Os chilenos, acostumados a viajarem para a costa do país no feriado da Semana Santa, tem o "dever moral" de ficarem em casa para evitar a propagação do coronavírus em lugares isolados ou com menos recursos, afirmou nesta quinta-feira o ministro do Interior do país, Gonzalo Blumel.

O governo controlará as rodovias, fará barreiras sanitárias e patrulhas policiais em balneários e lugares turísticos onde os chilenos de alta renda possuem segundas casas ou costumam visitar, explicou Blumel, horas depois de uma autoridade local dizer que há denúncias de cidadãos burlando as medidas de controle utilizando helicópteros.

"O que vai estar em prova neste final de semana é o quão responsáveis, o quão solidários são os chilenos", afirmou o ministro em uma declaração na sede do governo às vésperas do feriado.

"Ficar em casa não é somente uma obrigação, é um dever moral e ético", enfatizou.

Mais cedo nesta quinta-feira, o prefeito da região metropolitana de Santiago, Felipe Guevara, disse ao canal de televisão estatal que "temos denúncias de gente que, em helicópteros ou aeronaves próprias ou arrendadas, estaria saindo da região metropolitana para sua segunda residência".

"Por isso entramos em contato com a Direção Aeronáutica Civil e se estabeleceu uma disposição para que os pilotos das aeronaves tenham de oferecer uma explicação muito boa para justificar a saída da região", acrescentou.

(Reportagem de Natalia Ramos)

