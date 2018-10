O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Outubro de 2018 16:18 14. Outubro 2018 - 16:18

LONDRES (Reuters) - A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha pediram neste domingo às autoridades turcas e sauditas que realizem uma "investigação confiável" sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, ao afirmarem que estão tratando do incidente com "a maior seriedade".

"É preciso haver uma investigação confiável para estabelecer a verdade sobre o que aconteceu e, se for o caso, identificar os responsáveis ​​pelo desaparecimento de Jamal Khashoggi e assegurar que eles sejam responsabilizados", disseram os ministros das Relações Exteriores dos três países em uma declaração conjunta.

"Encorajamos os esforços conjuntos turco-sauditas nesse sentido e esperamos que o governo saudita forneça uma resposta completa e detalhada. Enviamos essa mensagem diretamente às autoridades sauditas", disseram os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, da França, Jean-Yves Le Drian, e da Alemanha, Heiko Maas.

(Por Elizabeth Piper)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português