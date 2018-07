O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Vassilis Triandafyllou e Renee Maltezou

KINETA, Grécia (Reuters) - Incêndios florestais se alastraram sem controle em várias partes da Grécia nesta segunda-feira, destruindo casas, interrompendo o serviço em grandes vias de transporte e obrigando as pessoas a fugirem para se salvar.

Os serviços de emergência gregos disseram que uma pessoa morreu e 25 ficaram feridas nos incêndios florestais. Pelo menos seis pessoas ficaram gravemente feridas, afirmou uma autoridade do Centro Nacional de Serviços Médicos de Emergência à TV estatal.

As autoridades gregas exortaram os moradores de uma região litorânea próxima de Atenas a abandonarem seus lares enquanto um incêndio florestal ardia com fúria, fechando uma das vias expressas mais movimentadas do país, detendo conexões ferroviárias e lançando colunas de fumaça sobre a capital.

No final da tarde um grande incêndio também irrompeu no norte e no leste de Atenas.

Um prefeito local disse ter visto ao menos 100 casas e 200 carros consumidos pelas chamas.

Incêndios florestais não são incomuns na Grécia, mas um inverno relativamente seco criou as condições ideais para tais conflagrações.

Dezenas de pessoas morreram quando incêndios florestais devastaram o sul grego em 2007.

"Faremos tudo que é humanamente possível para controlá-lo", disse o primeiro-ministro Alexis Tsipras durante uma visita oficial à Bósnia – mas deu a entender que tantos incêndios ao mesmo tempo precisam ser melhor analisados.

"Estou preocupado com as irrupções simultâneas no leste e no oeste de Ática", disse.

Mais tarde Tsipras encurtou uma viagem a Bósnia e deve voltar para a Grécia.

O Exército foi convocado na tarde desta segunda-feira para ajudar a combater o fogo. Alguns voos, na maioria pousos, foram cancelados também de tarde devido à visibilidade baixa e desviados, disseram controladores aéreos.

