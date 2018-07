O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Julho de 2018 1:11 24. Julho 2018 - 01:11

Por Renee Maltezou

ATENAS (Reuters) - Incêndios florestais se alastraram sem controle em várias partes da Grécia nesta segunda-feira, matando mais de 20 pessoas, destruindo casas, interrompendo o serviço em grandes vias de transporte e obrigando as pessoas a fugirem para se salvar.

De acordo com um porta-voz do governo grego, mais de 20 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas, incluindo 16 crianças.

Bombeiros têm combatido vários incêndios perto de Atenas por mais de 12 horas. O maior número de feridos e mortos foi registrado na área de Mati.

As autoridades gregas exortaram moradores de uma região litorânea a abandonarem seus lares enquanto um incêndio florestal ardia com fúria, fechando uma das vias expressas mais movimentadas do país, detendo conexões ferroviárias e lançando colunas de fumaça sobre a capital.

No final da tarde um grande incêndio também irrompeu no norte e no leste de Atenas.

A Grécia disse que precisa de auxílio aéreo e terrestre de seus parceiros da União Europeia. O Chipre ofereceu mandar carros de bombeiro e pessoal.

Incêndios florestais não são incomuns na Grécia, mas um inverno relativamente seco criou as condições ideais para tais conflagrações.

Dezenas de pessoas morreram quando incêndios florestais devastaram o sul grego em 2007.

"Faremos tudo que é humanamente possível para controlá-lo", disse o primeiro-ministro Alexis Tsipras durante uma visita oficial à Bósnia – mas deu a entender que tantos incêndios ao mesmo tempo precisam ser melhor analisados.

"Estou preocupado com as irrupções simultâneas no leste e no oeste de Ática", disse.

Mais tarde Tsipras encurtou uma viagem a Bósnia e voltou para a Grécia.

O Exército foi convocado na tarde desta segunda-feira para ajudar a combater o fogo. Alguns voos, na maioria pousos, foram cancelados também de tarde devido à visibilidade baixa e desviados, disseram controladores aéreos.

