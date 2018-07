O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Túmulo descoberto dentro de monumento funerário romano na ilha de Sikinos, na Grécia 19/07/2018 Ministério de Cultura da Grécia/Thanos Kartsoglou/Divulgação via REUTERS

Por Renee Maltezou

ATENAS (Reuters) - Arqueologistas gregos descobriram o túmulo praticamente intacto de uma nobre enterrada com suas joias de ouro em um monumento funerário romano na ilha de Sikinos.

Seu nome, de acordo com uma inscrição no túmulo, era Neko --ou Νεικώ no alfabeto grego.

O túmulo, no formato de uma caixa, foi encontrado intacto na cripta do monumento Episkopi, um raro memorial funerário da era romana, que foi transformado em uma igreja e monastério bizantino.

Pulseiras e anéis de ouro, um longo cordão dourado, uma fivela esculpida com uma figura feminina, vasos de vidro e de metal e fragmentos de roupas da mulher foram encontrados no túmulo.

O bem-preservado mausoléu na pequena ilha, localizada no arquipélago de Cíclades ao sudeste de Atenas, provavelmente foi construído para proteger o túmulo, disseram arqueologistas.

"Nós fomos inesperadamente sortudos, disse à Reuters o diretor do serviço de antiguidades de Cíclades, Dimitris Athanassoulis, nesta segunda-feira. "Esse é o mausoléu da Neko."

"É muito raro. Um monumento, um dos mais impressionantes do Egeu, tem uma identidade. Nós agora temos a pessoa para quem o prédio foi construído, temos seus restos mortais, seu nome."

Apesar de ataques por ladrões de túmulos nos tempos antigos e os diversos usos do prédio ao longo dos séculos, o túmulo de Neko foi encontrado intacto principalmente porque estava bem escondido em um ponto cego entre duas paredes no porão do prédio, disse Athanassoulis.

Ele disse que especialistas acreditam que Neko tinha ligações com a ilha, mas que não está claro se ela nasceu em Sikinos.

"Agora estamos tentando descobrir mais sobre ela", disse. "Ainda estamos no começo."

