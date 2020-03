ATENAS (Reuters) - A Grécia fechará todos os seus museus e locais arqueológicos, incluindo toda a Acrópole que paira sobre Atenas, até o final do mês devido ao impacto do coronavírus, informou o Ministério da Cultura nesta sexta-feira.

A Grécia, com 117 casos confirmados da doença e uma morte até o final da quinta-feira, também cancelou reuniões públicas e fechou escolas, teatros, cinemas e academias.

A preocupação com a doença provocou restrições de viagens em todo o mundo e já prejudicou o turismo, parte importante da economia na Grécia, que atraiu mais de 33 milhões de visitantes no ano passado. As ruínas no topo da Acrópole de Atenas estão entre os locais turísticos mais visitados do mundo.

Autoridades da indústria do turismo disseram que as reservas para resorts de férias despencaram e as taxas de ocupação em Atenas caíram de 60% e 70% para cerca de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Separadamente, o Comitê Olímpico Helênico decidiu nesta sexta-feira suspender o restante do revezamento da tocha olímpica pelo país para evitar atrair multidões por causa do coronavírus.

(Reportagem de Angeliki Koutantou)

