Este conteúdo foi publicado em 15 de Setembro de 2018 14:51 15. Setembro 2018 - 14:51

ATENAS (Reuters) - A Grécia planeja afrouxar os controles de capital em breve e está a caminho de suspender todas as restrições impostas três anos atrás, disse o ministro das Finanças grego, Euclid Tsakalotos, neste sábado.

"Teremos nova flexibilização (dos controles de capital) muito em breve", disse Tsakalotos em entrevista ao jornal Naftemporiki, sem especificar quando as medidas serão adotadas.

"Com essa nova flexibilização, vamos completar o segundo pilar (dos regulamentos) relativo aos saques em dinheiro e à abertura de contas bancárias, e entraremos na fase final para o levantamento completo dos controles de capital, o terceiro e último pilar... sobre a movimentação de capital no exterior", disse.

A Grécia impôs controles de capital para conter uma fuga de caixa de seus bancos em julho de 2015, quando, no auge da crise de dívida, o país enfrentou risco de falência e de uma possível saída do euro.

No mês passado, a Grécia finalizou um período de três resgates internacionais e quase nove anos de austeridade. No entanto, o país continua altamente endividada e sob monitoramento fiscal da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional.

(Reportagem de Karolina Tagaris)

