MOGADÍSCIO (Reuters) - O grupo islâmico Al Shabaab assumiu nesta segunda-feira a responsabilidade por uma explosão de bomba em Mogadíscio que deixou pelo menos 90 mortos no fim de semana, enquanto a Somália disse que um governo estrangeiro que não identificou ajudou a planejar o ataque.

O ataque foi o mais mortal em mais de dois anos em um país destruído por quase três décadas de violência islâmica e guerra de clãs.

Em uma mensagem de áudio, o aliado da Al Qaeda Al Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque no posto de controle a noroeste de Mogadíscio.

"A explosão teve como alvo um comboio de forças turcas e somalis e eles sofreram grandes perdas", disse o porta-voz do Al Shabaab Ali Mohamud Rage.

A Agência Nacional de Inteligência e Segurança não identificou o país que afirmou estar envolvido na explosão. "Um país estrangeiro planejou o massacre de somalis em Mogadíscio em 28 de dezembro de 2019", disse no Twitter.

A agência também informou que usará a assistência de uma organização de inteligência estrangeira não identificada em sua investigação.

O porta-voz do Al Shabaab acusou a Turquia de "tomar todos os recursos da Somália" e prometeu continuar alvejando seu pessoal no país. "Sempre lutaremos... contra os turcos que trabalham com o governo apóstata da Turquia. Nós não somos contra cidadãos muçulmanos turcos inocentes", disse ele.

Dois dos mortos eram cidadãos turcos. Uma pequena equipe de engenheiros turcos estava presente no momento da explosão, trabalhando na construção de uma via para a cidade.

(Reportagem de Abdi Sheikh e Feisal Omar)

