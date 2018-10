O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

SAN SALVADOR (Reuters) - Um novo grupo de imigrantes deixou a capital de El Salvador neste domingo em direção aos Estados Unidos, inspirado por uma enorme caravana de centro-americanos que atualmente atravessa o território mexicano a caminho dos EUA.

O grupo de mais de 300 pessoas foi organizado por meio de redes sociais, depois que milhares de hondurenhos deixaram o país há algumas semanas fugindo da violência e da pobreza, apesar das ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Enquanto isso, um segundo grupo de imigrantes hondurenhos atravessou a Guatemala, procurando se juntar aos compatriotas que avançavam pelo México.

Na nova caravana, os salvadorenhos carregavam mochilas nos ombros, recipientes com água e usavam chapéus para se proteger do sol. Algumas mães empurravam carrinhos com seus filhos pequenos.

"Não há trabalho aqui, apenas os políticos e as maras (gangues) estão bem. O trabalho é difícil todos os dias, nós lutamos para ver se temos comida", disse Ana Molina, de 32 anos, que se lançou na jornada com o filho de 2 anos.

O governo do esquerdista Salvador Sánchez Cerén disse que se solidariza com o grupo e que respeita o direito de mobilização das pessoas, mas pediu para que não arrisquem suas vida ao longo do caminho.

"Como seres humanos sentimos medo e sabemos que há um risco grave, mas alguma coisa nós temos que fazer", comentou Ernesto Recinos, um agricultor de 40 anos que viaja com sua filha de 18 anos, que sofreu uma tentativa de estupro por membros de gangues.

(Por Nelson Rentería)

