CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Grupo de Lima pediu nesta quinta-feira que Cuba, China, Rússia e Turquia sejam parte da solução para a crise política que afeta a Venezuela, e voltou a apoiar o chefe do Congresso, Juan Guaidó, como presidente interino do país.

Representantes do grupo que reúne quase uma dúzia de países da América Latina, inclusive o Brasil, disseram em comunicado conjunto que condenam o anúncio de convocação de eleições legislativas antecipadas, como planejado pelo presidente Nicolás Maduro.

O Grupo de Lima apontou Maduro "e seu regime ilegítimo como únicos responsáveis pela situação humanitária cada vez mais grave do povo venezuelano, e reiteram que sua permanência no poder representa um obstáculo para o restabelecimento da democracia na Venezuela e constitui uma ameaça à paz e à segurança que afeta principalmente a região".

