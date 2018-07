O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

28 de Julho de 2018

BEIRUTE (Reuters) - Centenas de refugiados sírios retornaram ao seu país a partir do Líbano neste sábado em um comboio de ônibus combinado entre os dois governos, como parte de um esforço do Líbano para acelerar os retorno da população às áreas onde os conflitos cessaram.

A televisão estatal Síria reportou que cerca de 1.200 refugiados deveriam cruzar a fronteira de volta para a Síria a partir do Líbano antes de retornarem às suas casas.

O chefe de Segurança do Líbano, Abbas Ibrahim, disse que "o período a seguir irá testemunhar o retorno de centenas de milhares de refugiados do Líbano" em comentários reportados pelo canal televisivo do Hezbollah al-Manar.

A televisão estatal na Síria e o canal privado al-Jadeed no Líbano mostraram vários ônibus cheios de refugiados no ponto de cruzamento da fronteira. É o último em uma série de retornos recentes arranjados pelos dois países.

O Líbano tem mais de um milhão de refugiados sírios, mais de um quarto de sua população, e líderes políticos libaneses dizem que muitos deles devem voltar para casa agora que o presidente sírio Bashar al-Assad retomou seu governo sobre a maior parte do país.

Nessa semana uma autoridade da Rússia, aliada de Assad, esteve em Beirute para discutir um plano para o retorno em massa de refugiados, e o ministro da Defesa afirmou que mais de 1,7 milhão deles poderiam voltar para a Síria em um futuro próximo.

As Nações Unidas dizem que as condições para os retornos à Síria ainda não estão estabelecidas, há mais de sete anos em um conflito que já vitimou centenas de milhares de pessoas e expulsou mais de metade da população do país.

(Reportagem de Angus McDowall)

