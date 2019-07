CARACAS (Reuters) - O líder de oposição venezuelano Juan Guaidó disse nesta terça-feira que "nunca" haveria um bom momento para negociar com a "ditadura" do presidente Nicolás Maduro, descartando uma esperada nova rodada de conversas para encontrar um fim para a crise política que o país vive.

Guaidó e Maduro haviam enviado representantes para Oslo em maio para discussões incentivadas pelo governo da Noruega, mas as partes não conseguiram chegar a qualquer tipo de acordo. No sábado, pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que as negociações seriam reiniciadas nesta semana.

Guaidó disse nesta terça-feira que não havia "anúncio oficial de que ele compareceria a uma nova rodada" de diálogo.

"Nunca será um bom momento para a mediação... com sequestradores, violadores de direitos humanos, e com uma ditadura", disse Guaidó a jornalistas na Assembleia Nacional controlada pela oposição e dirigida por ele.

Poucos detalhes foram revelados sobre as negociações de Oslo entre os representantes de Maduro e Guaidó, que assumiu uma presidência rival em janeiro e denuncia Maduro como um usurpador ilegítimo que provocou uma recessão nos últimos cinco anos.

Os comentários de Guaidó acontecem enquanto a oposição expressa indignação diante da morte na semana passada do capitão da Marinha Rafael Acosta, enquanto estava detido em custódia militar. A esposa do capitão e grupos de direitos humanos acusam o governo Maduro de torturar Acosta e de recusar esclarecer as circunstâncias de sua morte.

O procurador-chefe da Venezuela acusou na segunda-feira dois oficiais de Inteligência de homicídio em conexão com a morte de Acosta, sem explicar como ele teria sido morto.

(Reportagem de Vivian Sequera)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram