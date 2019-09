Por Sofia Menchu

CIDADE DA GUATEMALA (Reuters) - Forças de segurança da Guatemala encontraram e destruíram grandes plantações de coca, além de dois laboratórios de processamento de cocaína, informou a polícia nesta quinta-feira.

A descoberta de cerca de 1,3 milhão de plantas de coca em colinas tropicais levou o ministro do Interior, Enrique Degenhart, a admitir que a Guatemala é agora um país produtor de cocaína e não apenas um ponto de trânsito para traficantes de drogas.

Até recentemente, o cultivo da planta era quase exclusivo da Colômbia, do Peru e da Bolívia.

Autoridades guatemaltecas fizeram a descoberta após o governo delegar poderes emergenciais aos militares no leste do país, em resposta ao assassinato de três soldados no início deste mês. À época, o governo informou que traficantes prepararam uma emboscada para as vítimas.

As plantações foram encontradas em trechos remotos dos municípios de Livingston, na costa do Caribe, e El Estor, próximo a um lago popular entre turistas e onde os soldados foram mortos.

Desde que o estado de emergência entrou em vigor, 342 pessoas já foram detidas, além da apreensão de 57 motos, 38 outros veículos e 52 armas de fogo, informou a polícia em um comunicado, acrescentando que dois laboratórios de processamento de cocaína foram destruídos.

Um dos países mais pobres e mais devastados pelas gangues nas Américas, a Guatemala é um dos principais locais de trânsito da cocaína. Os traficantes conseguiram influência sobre os partidos políticos e, em alguns casos, o controle territorial.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram