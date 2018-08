O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 12:35 21. Agosto 2018 - 12:35

Por Brendan O'Brien

(Reuters) - Hackers ligados ao governo da Rússia tentaram atacar os sites de dois grupos de pesquisa norte-americanos de direita, sugerindo que estão ampliando suas ações no período que antecede as eleições de novembro nos Estados Unidos, disse a Microsoft.

A gigante de tecnologia disse que impediu as tentativas na semana passada, ao tomar controle de sites que os hackers haviam desenvolvido para imitar as páginas do Instituto Republicano Internacional e do Instituto Hudson. Como parte da estratégia, usuários eram redirecionados a endereços falsos, onde suas informações de login e senhas eram solicitadas.

"Estamos preocupados que essas e outras tentativas representem ameaças à segurança de uma gama cada vez maior de grupos conectados a ambos os partidos políticos norte-americanos no período que antecede as eleições de 2018", disse a Microsoft em publicação em seu blog durante a noite.

Uma autoridade diplomática russa negou as acusações e descreveu as alegações da Microsoft como parte de um jogo político, informou a agência de notícias Interfax.

"A Microsoft está jogando jogos políticos", disse a fonte não identificada. "As eleições (dos Estados Unidos) ainda não aconteceram, mas já há alegações".

Classificando as acusações como parte de uma campanha anti-Rússia, elaborada para justificar novas sanções contra o país, a Rússia tem dito que quer melhorar, e não piorar, os laços com Washington.

O conselho do Instituto Republicano Internacional é composto por importantes republicanos, como o senador John McCain, que já criticou as interações do presidente norte-americano, Donald Trump, com a Rússia e o histórico de direitos de Moscou.

O Instituto Hudson, outro grupo conservador, já realizou discussões sobre tópicos como cibersegurança, de acordo com a Microsoft. A organização também tem examinado o crescimento da cleptocracia, especialmente na Rússia, e tem criticado o governo russo, relatou o New York Times.

"Eles (os russos) estão conduzindo ataques que acreditam estar em seu próprio interesse nacional", disse Eric Rosenbach, diretor do projeto de defesa à democracia digital da Universidade de Harvard, ao New York Times.

"Trata-se de atrapalhar e diminuir qualquer grupo que desafie a maneira como a Rússia de Putin está operando em casa e pelo mundo".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português