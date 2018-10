O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Outubro de 2018 18:19 17. Outubro 2018 - 18:19

Por Sonali Paul

MELBOURNE (Reuters) - O príncipe Harry e a mulher, Meghan, levaram alegria e uma chuva mais do que necessária, nesta quarta-feira, à cidade australiana de Dubbo, cujos agricultores vêm sofrendo devido a uma seca prolongada.

O príncipe encantou a multidão durante um piquenique no principal parque da cidade, subindo em um pódio debaixo de chuva com Meghan, que o protegia com um guarda-chuva, no segundo dia da turnê do casal real britânico pelo Pacífico, que inclui Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Tonga.

"A chuva é um presente!", disse Harry às milhares de pessoas que saíram para ver o casal real em Dubbo, localizada cerca de 300 quilômetros ao noroeste de Sydney.

Mais cedo eles haviam visitado uma fazenda atingida pela seca, e Harry lembrou sua estadia em uma fazenda australiana 15 anos atrás, onde foi perseguido por inúmeros animais de rebanho e aperfeiçoou a saudação nacional de espantar moscas.

"Vocês são o sal da terra. Honestos, trabalhadores e durões como ninguém", disse Harry.

Ele tratou de um tema que lhe é caro ao exortar as pessoas com problemas psicológicos provocados pelo momento difícil que a Austrália rural atravessa a procurarem ajuda.

