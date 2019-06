NOVA YORK (Reuters) - Um helicóptero bateu em um prédio na Sétima Avenida, em Manhattan, nesta segunda-feira, informou o Corpo de Bombeiros de Nova York.

O Corpo de Bombeiros disse em publicação no Twitter que estava trabalhando no local do incidente, que ocorreu em um momento de chuva na cidade.

Não havia mais detalhes disponíveis de imediato.

(Reportagem de Tim Ahmann e Doina Chiacu)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram