Caixões com corpos de militares franceses mortos em acidente de helicópteros durante operação no Mali 27/11/2019 Estado-Maior Militar da França/Divulgação via REUTERS

PARIS (Reuters) - O Exército da França disse nesta sexta-feira que dois de seus helicópteros que se acidentaram no Mali nesta semana não foram alvo de disparos de jihadistas do Estado Islâmico, contradizendo um comunicado dos militantes.

Um dia antes, o Estado Islâmico da Província da África Ocidental (Iswap) disse que as aeronaves colidiram depois de uma delas recuar dos disparos de seus combatentes, mas não ofereceu nenhuma prova de sua afirmação.

"Não houve disparo de jihadistas contra nossos helicópteros", disse o chefe do Estado-Maior do Exército, François Lecointre, à rádio francesa RFI. O Exército disse que os helicópteros caíram depois de colidirem acidentalmente durante uma operação de combate.

Lecointre também disse que a França não tem intenção de sair do Mali, mas que precisa de mais apoio de seus aliados.

A França, ex-potência colonial da região, interveio no Mali em 2013 para expulsar militantes que haviam ocupado o norte. Ela ainda tem uma força Barkhane de 4.500 efetivos se contrapondo a insurgências na região como um todo.

Na quinta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron --em uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg-- disse que seu país está agindo em nome de todos no Sahel e pressionou os aliados franceses a fazerem mais.

Macron pediu que seu governo analise com atenção as operações da França na região e disse que "todas as opções estão abertas".

Mas autoridades francesas descartaram a retirada da força de 4.500 efetivos da região por temer que isso aprofunde o caos.

(Por Tangi Salaun)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram