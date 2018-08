O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BEIRUTE (Reuters) - O bloco parlamentar do grupo libanês Hezbollah informou nesta quinta-feira que atrasos na formação de um novo governo criam o risco de o Líbano deslizar “em direção à tensão”.

O Líbano enfrenta impasse político três meses após uma eleição que inclinou o Parlamento em direção ao grupo xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã.

Pouco após a eleição de 6 de maio, o político sunita Saad al-Hariri foi designado para continuar como primeiro-ministro e começar negociações com os partidos rivais do país para formar um governo de unidade.

Mas apesar de Hariri e outros líderes políticos alertarem sobre os perigos políticos e econômicos, não há sinais ainda dos compromissos necessários para concordar em um novo gabinete, com cristãos, drusos e muçulmanos xiitas e sunitas disputando ministérios.

“(O atraso) começou a arriscar deslizamento em direção à tensão... e nós alertamos sobre os perigos disto”, informou o grupo em declaração televisionada lida após o encontro semanal de seu bloco parlamentar.

A rivalidade política levou a anos de paralisação política no Líbano e o país não produziu um orçamento do Estado de 2005 até o ano passado. As eleições de maio foram as primeiras em nove anos.

O Fundo Monetário Internacional informou que o Líbano precisa de “um ajuste fiscal imediato e considerável” para tornar sua dívida pública – uma das mais altas do mundo, de cerca de 150 por cento do produto interno bruto – sustentável.

