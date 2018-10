O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Outubro de 2018 12:07 04. Outubro 2018 - 12:07

Por Anthony Deutsch e Stephanie van den Berg

HAIA (Reuters) - Autoridades da Holanda frustraram, em abril, uma tentativa de agentes de inteligência russos de lançarem ataque cibernético contra a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), informou o ministro da Defesa holandês, Ank Bijleveld, nesta quinta-feira.

Em coletiva de imprensa em Haia, Bijleveld pediu que a Rússia encerre suas atividades cibernéticas que visam "comprometer" as democracias ocidentais.

De acordo com o chefe da agência de inteligência militar da Holanda, quatro russos chegaram ao país no dia 10 de abril e foram pegos com equipamento de espionagem em um hotel localizado perto da sede da Opaq.

Na época, a organização estava trabalhando para identificar a substância utilizada em um ataque na cidade inglesa Salisbury contra o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia. A Opaq também tentava verificar qual substância havia sido usada em um ataque em Douma, na Síria.

Os quatro russos foram detidos na Holanda no dia 13 de abril e deportados, afirmou o general holandês Onno Eichelsheim, acrescentando que eles pretendiam ir a um laboratório em Spiez, na Suíça, para analisar amostras de armas químicas.

A inteligência militar russa "é ativa aqui na Holanda... onde estão muitas organizações internacionais", disse.

(Reportagem de Toby Sterling)

