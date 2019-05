LONDRES (Reuters) - Um homem foi acusado de agressão e dano por jogar milkshake no líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, informou a polícia do Reino Unido nesta terça-feira.

Farage, uma das principais figuras da campanha pela separação britânica da União Europeia, ficou coberto de milkshake em um evento de campanha para as eleições do Parlamento Europeu em Newcastle, cidade do norte inglês.

Ele é a figura anti-UE mais recente a ser atingida por manifestantes com a bebida antes da votação de quinta-feira.

A polícia de Northumbria disse que indiciou Paul Crowther, de 32 anos, pelo incidente. Ele deve comparecer a um tribunal ainda nesta terça-feira.

Pesquisas de opinião preveem que o recém-criado Partido do Brexit, de Farage, obterá a maior parte do apoio britânico nas eleições do final desta semana prometendo tirar o país do bloco sem um acordo.

"Infelizmente alguns do 'fico' se radicalizaram, a ponto de uma campanha normal estar se tornando impossível", tuitou Farage após o incidente. "Para uma democracia civilizada funcionar você precisa do consentimento dos perdedores, políticos não aceitarem o resultado do referendo nos levaram a isto".

Farage, ex-operador de commodities de 55 anos, teve um papel fundamental para persuadir os principais partidos britânicos a realizarem um referendo sobre a desfiliação da UE em 2016 e depois para convencer os eleitores a apoiarem o Brexit durante a campanha subsequente.

O Reino Unido continua profundamente dividido sobre a questão, e o Parlamento não conseguiu decidir quando, como ou sequer se o país deveria deixar o bloco.

(Por Michael Holden)

